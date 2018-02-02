Ингушетия положила глаз на детский лагерь в Евпатории

Ингушетии приглянулся детский оздоровительный лагерь «Пионер» неподалеку от Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики планируют заключить соглашение с правительством Крыма о его передаче в безвозмездное пользование.

Ингушетия готова провести капитальный ремонт лагеря за свой счет. На сегодняшний день из трех корпусов функционирует только один. При полной загрузке всех жилых помещений «Пионер» может принять за сезон до 4 тысяч детей в возрасте от семи до 14 лет.

По словам министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева, соглашение планируется заключить на инвестиционном форуме «Сочи-2018», который пройдет 15-16 февраля.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в сентябре прошлого года Чечня и Башкирия обзавелись в Крыму детским оздоровительным лагерем в Алуште и детским кардиологическим санаторием «Юбилейный» в Евпатории. Власти этих республик также пообещал вложить значительные суммы в реконструкцию и модернизацию объектов.

Согласие на отчуждение из госсобственности Крыма имущества лагеря и санатория дал республиканский Госсовет.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 02.02.18

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