В Крыму пожарный грузовик врезался в иномарку

В Сакском районе столкнулись легковой автомобиль Skoda и пожарный КамАЗ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром в районе села Орехово. Пожарный спецтранспорт следовал на вызов с проблесковым маячком и звуковой сиреной. «По нашей информации, в том числе и по показаниям очевидцев, автомобиль Skoda решил проскочить перед автомобилем КамАЗ и пересек сплошную линию разметки, чтобы свернуть на АЗС. В результате маневра грузовик столкнулся с автомобилем Skoda», – сообщил РИА «Новый День», руководитель пресс-службы МЧС Крыма Владимир Иванов.

В ДТП пострадал водитель иномарки, подрезавший грузовик: молодой человек госпитализирован с переломом ключицы.

Красногвардейский район, Анастасия Зук

Красногвардейский район. Другие новости 02.02.18

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