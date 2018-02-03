На Украине заблокировали пункты пропуска на границе с Польшей

На Украине заблокировали движение в пунктах пропуска на границе с Польшей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Украине проходит акция против налоговых ограничений на ввоз импортных товаров, вступивших в силу 1 января.​ Сразу в нескольких пунктах пропуска недовольные новыми правилами перекрыли проезд для автомобилей, безостановочно двигаясь по пешеходному переходу.

На переходе «Рава-Русская – Гребенне» ​​митингующие пропускали по одной машине каждые 15 минут. В пункте пропуска «Шегини – Медынка» 15-20 за четверть часа пропускали не более трех автомобилей.

Движение перекрыли и недалеко от таможенного пункта «Ягодин».

Руководство Львовской и Волынской таможни ГФС обратилось к автомобилистам с просьбой выбрать для пересечения любой из других четырех пунктов пропуска, не заблокированных протестующими.

Львов, Платон Ефимчук

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