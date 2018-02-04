Холодолюбивые моржи прекрасно освоились в крымских водах (ФОТО)

В Феодосии 160 моржей со всего Крыма искупались в зимнем море: температура воды была всего +6 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие проходит шестой год подряд. На этот раз заплыв посвятили 29 годовщине вывода войск из Афганистана.

Любители зимнего плавания приехали из Симферополя, Севастополя, Керчи, Балаклавы, Евпатории, Сакского района – всего 12 команд. Феодосийские моржи также не остались в стороне.

Самые представительные команды привезли клубы моржей из Евпатории и Симферополя – больше 20 человек. Кроме того, в составе евпаторийской команды выступал самый возрастной участник заплыва. Анатолию Кунгурову 86 лет.

«Моржует» он уже четвертое десятилетие – каждое утро в любое время года начинает с купания. А самая юная участница была замечена у симферопольцев.

Для некоторых участников заплыва зимнее плавание – не просто увлечение. Станиславу Рыбалко из Сакского района оно помогло восстановиться после серьезной аварии. Как рассказал морж «Новому Дню», у него был очень тяжелый перелом тазобедренного сустава. До несчастного случая мужчина обливался водой, однако после решил заняться моржеванием всерьез и теперь, как и Анатолий Кунгуров, старается не пропускать ни одного массового заплыва. Следующий заплыв крымские моржи обещают посвятить Масленице.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 04.02.18

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