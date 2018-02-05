Крым рискует потерять амбициозный инвестпроект из-за некомпетентности застройщиков

Компания Zenden, владеющая сетью мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров, может отказаться от строительства обувного кластера в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», об амбициозном проекте стоимостью около 1 млрд долларов было заявлено весной 2016 года: обувную фабрику с первоначальной мощностью 1 миллион пар в год планировали построить в Евпатории. Для реализации проекта было создано ООО «Крым шуз», которой один из крымских банков открыл кредитную линию с лимитом 300 млн рублей. Однако пока «Крым шуз» вложило в проект не более 100 млн рублей.

«Обувная фабрика работает как цех, где они учат людей. Стройка там сегодня заморожена из-за каких-то противоречий с подрядчиком», – рассказал в июле 2017 года мэр Евпатории Андрей Филонов.

Между тем, в сентябре 2017 года «Крым шуз» получило по распоряжению Минпромторга еще 22,47 млн рублей в виде субсидий из федерального бюджета, отмечает «Коммерсант».

Сейчас «Крым шуз» судится с крымскими застройщиками, включившимися в проект, обвиняя их в некомпетентности. От двух контрагентов требуют вернуть в общей сложности 30 млн рублей, но, скорее всего, дело закончится мировым соглашением.

Руководство Zenden Group заявляет, что строительство возобновится, как только будут урегулированы все вопросы с подрядчиками – новый план предусматривает запуск фабрики в ближайшие 2 года. А пока компания наладила в Крыму небольшое (4-5 тысяч пар в месяц) производство на арендованных площадях.

Однако эксперты считают перспективу обувного кластера призрачной: «Идея строительства обувной фабрики в Крыму выглядела перспективной на момент принятия решения, поскольку у правительства страны было повышенное внимание к этому региону», – цитирует «Коммерсант» партнера практики «Инжиниринг» АО «НЭО Центр» Алексея Ефанова. По его словам, работу производителей на полуострове осложняют перебои с электроснабжением, невозможность регулярно поставлять стройматериалы, неопытность местных строительных компаний. Авторитетные застройщики с материка работать в Крыму отказываются из-за санкций.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, Zenden может отказаться от крымского проекта ради выхода на биржу: IPO конкурента – «Обуви России» – вызвало большой интерес не только внутри страны, но и у западных инвесторов. Эксперт полагает, что компания, скорее, выберет возможность привлечение иностранного капитала в ближайшее время, нежели будет ждать снятия санкций, чтобы развернуться в Крыму.

Евпатория, Лиана Макоба

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