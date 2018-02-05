Украина грозит кулаком всему миру и готовится к войне с Польшей

Противостояние Украины и Польши переходит на этап холодной войны.

Как уже сообщал «Новый День» , в 2014 году Польша поддержала «Незалежную» и при госперевороте и в позиции по Крыму. Но потом отношения стали портиться. Поводом послужила разность оценок событий в истории двух государств. В результате, в Польше был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.

«Верховная Рада собирается со всей свойственной играющей в националистов части депутатов дуростью втянуться в политическую конфронтацию с Польшей, – отметил бывший руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин. – И эти же люди всего пару недель назад в День злуки кричали о том, что они хорошо выучили уроки истории».

А пропрезидентский политолог Алексей Голобуцкий заявил, что на действия Польши Украина будет отвечать «исключительно силой»: «В Тернополе официально решили в дни торжеств поднимать вместе с государственным флагом красно-черное знамя – на выполнение решения горсовета и как ответ польскому закону о «бандеризме». Впервые это, вероятно, состоится 20 февраля – в День Героев «Небесной сотни», – говорит Голобуцкий. – Реакция экспертов на это решение разная, но часто нелестная: «это только провоцирует», «а как это будет выглядеть, когда/если они отменят свой закон?!» и др. Не буду развивать очевидный тезис: это позиция слабого государства со всеми вытекающими последствиями. Однако уже всем должно быть очевидно: каждый наш сосед понимает только и исключительно силу».

Политолог отмечает, что с помощью красно-черных флагов «Незалежная» может решить сразу две задачи: щелкнуть по носу Польшу и насолить России. И заявляет, что, по сути, Украина окружена врагами:

«Вы же понимаете: на самом деле не существует ни одного атрибута украинского суверенитета, который бы не дразнил хотя бы одного соседа. Так же, как соседние и более дальние страны героизируют тех, кто для украинцев является, мягко говоря, отрицательными персонажами. Не будем брать совсем патологический пример РФ. Но есть Польша с государственными героями, которые массово убивали украинцев и уничтожали украинскость. Есть Венгрия с ее прошлым, фактически, рабовладельцами относительно украинцев – но это прошлое у них также героизировано и даже вынесено в официальную стратегию правящих партий. Румыния и ее герои, на которых ужасные преступления против украинцев времен обеих мировых войн. Есть Монголия и Казахстан с Батыем и Чингисханом (и со страшными спорами, кому из них больше относятся эти герои). Есть другие примеры».

Между тем, Польша намерена потребовать от ООН признания преступными ряда украинский организаций: «Уже сегодня в Польше говорят о том, что Польша готовит резолюцию в Совет безопасности ООН, где она скоро будет председательствовать, о запрете ОУН-УПА (запрещены в России – прим. НД) и других организаций, правовое требование к Украине покаяться за преступления против польского населения, – заявил политолог Руслан Бортник. – Я не думаю, что эта резолюция пройдет в Совете безопасности ООН, но очевидно, что эта риторика эскалационная будет только увеличиваться и нагнетаться».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.02.18

Крым рискует потерять амбициозный инвестпроект из-за некомпетентности застройщиков. / Холодолюбивые моржи прекрасно освоились в крымских водах (ФОТО). / «Трамп, защити!» На Украине заявляют о наступлении неонацистов на православную церковь. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»