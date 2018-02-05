На Украине истерика: компания Nike выпустила футболки с логотипом LDNR

Новый логотип известной спортивной компании Nike вызвал бурную реакцию у Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», логотип состоит из фирменного значка и надписи LDNR. По задумке авторов идеи LDNR расшифровывается londoner –лондонец. Отметим, что данный логотип приурочили к лондонскому марафону, об этом свидетельствует и текст на официальном сайте Nike: «Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем».

Между тем, на Украине заподозрили Nike в сговоре с ополченцами из зоны так называемой антитеррористической операции: аббревиатура LDNR идентична украинскому сокращенному названию самопровозглашенных республик ЛДНР – Луганская и Донецкая народные республики. Волна эмоциональных протестов в лучших украинских традициях накрыла местные СМИ:

«Однако «Л/ДНР» – это также название оккупированных пророссийскими террористами территорий Украины. Поэтому новое лого фирмы может восприниматься неоднозначно», – заявил украинский «Обозреватель».

В социальных сетях также не смогли не прокомментировать сходство LDNR и ЛДНР: «Герб Новороссии в исполнении Nike», «Nike за ЛДНР: Лондонский марафон – это прикрытие», – пишут одни пользователи. Другие увидели в новом логотипе только экономические сдвиги вне политики: «Найк вошёл на рынок ЛДНР и теперь конкурирует с Глория Джинс», – заключают вторые.

«Прекрасные футболки! В Донецке имели бы огромный успех!», – комментируют пользователи фотографию британской легкоатлетки Дины Эшер-Смит, которая выставила фото в новой футболке в своем Твиттере.

Как сообщал «Новый День», беспокоят украинцев не только признание европейскими компаниями ЛДНР, но и Крыма. Так, Киев давно грозится расквитаться с западными кампаниями, продукция которых представлена на крымском рынке. Под прицел Украины попали западные автоконцерны, компании Adidas, DHL Express, Puma и другие.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.02.18

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