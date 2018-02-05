От войны и бедности: за год в Россию переехали почти 100 тысяч украинцев

По итогам 2017 года более 96 тысяч украинцев получили разрешение на временное проживание в России. Это в три раза больше, чем 5 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2012 году разрешение на работу в России получили около 33 тысяч граждан «Незалежной». В 2014 году это число выросло до 128 тысяч, в 2015 – до 151 тысячи. По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, жители Украины стремятся уехать из своей страны из-за ухудшения экономической ситуации.

Ранее Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно которому украинцы при условии получения одинаковой зарплаты на первое место ставят Германию, на второе – Польшу. Однако в последней, к примеру, можно работать не более 9 месяцев в году на так называемых сезонных работах и сложно остаться на постоянное место жительства.

В России же граждане, получившие временное разрешение на проживание, которое выдается на три года, имеют возможность трудиться весь этот срок, не оформляя дополнительные документы на работу, а также право на бесплатную медпомощь и посещение поликлиник по месту проживания. По истечении срока действия можно запросить вид на жительство, который выдаётся на пять лет, а затем иностранцы могут подать документы на получение российского паспорта.

Отметим, что в минувшем году число выданных украинцам российских паспортов более чем вдвое превысило число аналогичных документов, полученных жителями Казахстана, и вчетверо – Узбекистана. «Россиянами» стали 100 тысяч 696 бывших украинских граждан.

Между тем, согласно квоте, которую ежегодно определяет российское правительство, в текущем году иностранцам и лицам без гражданства выдадут не более 90,4 тысяч временных разрешений.

Февраль, Оксана Мурзина

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