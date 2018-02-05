Началось сооружение железнодорожных пролетов Крымского моста

Строители Крымского моста приступили к установке железнодорожных пролетов над Керченским проливом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более 2 километров, который соединится с аркой. Пролеты устанавливаются над водой методом продольной надвижки. Так, конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами. Скорость движения на данном этапе составляет около 45 миллиметров в минуту. Аналогичным способом на морских участках формировалось автодорожное полотно Крымского моста.

В целом железнодорожный пролет Крымского моста – это сборная металлическая конструкция весом 580 тонн, включающая более 40 основных элементов. Они соединяются между собой сваркой и высокопрочными болтами. Высота собранного из заводских сегментов блока составляет более 5 метров, ширина – более 15 метров с учетом служебных проходов. Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 метров.

В текущем году работа по сооружению пролетов железной дороги развернется на всех морских участках. В общем, над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 километров железнодорожных металлоконструкций, массой более 60 тысяч тонн.

Отметим, что железная дорога строится одновременно с автодорогой. Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры на суше.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 05.02.18

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