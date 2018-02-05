Друг оказался вдруг: на Северной Демерджи туристы бросили товарищей с маленькими детьми

Крымские спасатели несколько часов искали застрявших в районе Северной Демерджи туристов с маленькими детьми.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, накануне группа из 8 человек, в числе которых было трое детей – шести, двух лет и малыш, которому еще не исполнилось года, отправилась на внедорожнике на горную прогулку.

Однако автомобиль застрял в грязи. Самостоятельно выбраться они не смогли и позвонили спасателям. При этом двое участников решили добираться домой самостоятельно, оставив товарищей с малышами дожидаться МЧС. Дома они оказались в районе 6 часов утра. Остальные туристы провели в машине всю ночь.

Как отметили в ведомстве, поиск затрудняли туман и мокрый снег – по Крыму действовало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, туристы не могли назвать своего точного местонахождения и мобильная связь с ними постоянно прерывалась.

Спасатели добрались до пострадавших только к 8 утра.

«Выяснив их точное месторасположение и оценив обстановку, было принято решение направить еще один аварийно-спасательный автомобиль повышенной проходимости к месту ЧП в объезд. По прибытию автомобилей, личный состав с помощью лебедки провел эвакуацию автомобиля из грязевой колеи», – говорится в сообщении МЧС по Крыму.

Освободившись из грязевого плена, люди смогли в сопровождении сотрудников МЧС спуститься на своем автомобиле с горы.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 05.02.18

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