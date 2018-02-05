Ждите снег в марте – февраль в Крыму будет теплым

Наступившая неделя в Крыму будет теплой, но сырой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к концу недели на полуострове потеплеет до +15 градусов.

«В ближайшие два дня без осадков, будет сравнительно тепло – до +7 градусов, правда, на нас распространяется сибирский антициклон, и поэтому ночью будет подмораживать до -6 градусов мороза. В четверг очередной средиземноморский антициклон подкинет нам дождей, возможно даже где-то пройдут сильные дожди. Потеплеет – в конце недели в Крыму до +15 градусов и прекратятся ночные морозы. В начале следующей недели опять немного похолодает», – рассказала РИА «Новый День» заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Ирина Кириченко.

По прогнозу гидрометцентра России в феврале температуры будут чуть выше нормы, а осадки около нормы: «Поскольку сильных морозов не будет, поэтому сильного снега мы не ждем. Отчаиваться рано: еще март может подкинуть нам снега», – заключила синоптик.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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