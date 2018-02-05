Ялтинскую фирму уличили в неуплате почти 10 миллионов рублей налогов

В Ялте возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Авангардстрой».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, с июня 2014 года по декабрь 2015 года подрядная организация выполняла строительно-монтажные работы, однако управленец решил не платить налоги: так, более 9,5 миллионов рублей не поступили в бюджет.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений директору организации грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в пресс-службе следственного комитета Крыма.
Ялта, Анастасия Зук
Ялта. Другие новости 05.02.18
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