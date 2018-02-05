В Крыму отмечают рост турпотока

В Крыму заявляют о росте турпотока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным минтуризма Крыма, за январь текущего года полуостров посетили 122,7 тысячи туристов, что на 20,9% выше уровня прошлого года.

При этом основной пик пришелся на новогодние каникулы – 113,3 тысячи человек (на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Любители зимнего Крыма предпочитали отдыхать на Южной берегу – 61,7% от общего количества туристов, Западное побережье выбрали 13,4%, на Восточное отправились – 7,1%, в других частях полуострова побывали 17,8%.

В большинстве туристы прилетали в Крым самолетом – 48%, 44% воспользовались Керченской паромной переправой, 8% – прибыли на автотранспорте из Украины.

Как рассказала РИА «Новый День» глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко, отельеры действительно заметили рост турпотока в новогодние праздники.

«Не могу сказать, как обстояли дела у санаториев и пансионатов, а также у крупных пятизвездных отелей, но малым всем хватило туристов на Новый год. Даже тем, кто первый год перешел на круглогодичную работу. Людей стало больше. Может быть не настолько, как многим бы хотелось, но тем не менее», – рассказала Пархоменко, добавив, что также стало больше командировочных с материка, которые предпочитают останавливаться не на квартирах, а в небольших гостиницах и гостевых домах.

Экскурсоводы в Красной пещере также отметили взросшее число посетителей одной из самых красивых природных достопримечательностей Крыма зимой.

В то же время, российские отраслевые эксперты считают, что каких-то серьезных изменений на внутреннем российском туристическом рынке не произойдет. «Турецкий фактор» уже отыгран рынком, а возможное открытие Египта не окажет такого влияния, как Турция в 2017 году», – уверен гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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