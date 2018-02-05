В крымском ГУПе насчитали финансовых нарушений почти на 250 миллионов рублей

Крымфиннадзор выявил в ГУП «Крымагролизинг» финансовые нарушения на сумму 249,83 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициировал проверку глава республики Сергей Аксенов. В ходе разбирательств сотрудники финансовой службы выявили, что «Крымагролизинг» не перезаключил с лизингополучателями ООО «Технопроект» и КФХ «Флореаль» договоры финансового лизинга на имущество, ранее принадлежавшее компании «Украгролизинг» и национализированное в 2014 году.

В итоге ГУП недополучил 3,8 миллионов рублей. Также установлено, что на сегодняшний день на предприятии не разработан и не утвержден порядок заключения договоров финансового лизинга, отсутствие которого исключает объективность установления размеров комиссии за сопровождение договоров.

В результате чего создается коррупциогенный фактор, исключается прозрачность и равенство в правах и условиях сельхозтоваропроизводителей на заключение договоров финансового лизинга. «О результатах проверки проинформированы Совет министров, Прокуратура Республики Крым, Минсельхоз Республики Крым и Минэкономразвития Крыма», – сообщили в пресс-службе службы финансового надзора Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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