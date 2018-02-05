Депутаты Рады: Все нормальные граждане Украины хотят слинять из страны

Украинцы семьями уезжают из «Нежалежной»: одни – в Европу, другие – в Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам депутата Верховной Рады Олега Ляшко, бежать из страны граждан Украины заставляет власть. Парламентарий отмечает, что с такими темпами миграции в государстве могут остаться только те, кто не в силах оплатить свой побег.

Опасения подтверждают и социологические исследования: так, опрос Киевского международного института социологии свидетельствует о том, что более 50% молодых людей имеют намерение покинуть Украину, а вот в докладе «ООН Перспективы мирового населения» указано, что до 2100 года население Украины сократится на 37% – до 28 миллионов человек.

«Все эти опросы показывают одно: экономическая политика, которую реализует нынешняя власть, вынуждает людей эмигрировать из страны. Молодежь не может себя реализовать. Люди преклонного возраста просто не могут уехать, потому что если бы могли, то давно бы уехали. И ключевое, что проигрывает Украина, это квалифицированную, высокую, достойную рабочую силу. В Польше полтора миллиона украинских рабочих. Едут в Польшу, потому что в Украине зарабатывают копейки, а в Польше зарабатывают больше», – заявил Ляшко. Он уверен, что в нынешних условиях украинской реальности говорить про экономическое развитие «Незалежной» бессмысленно: «Как мы можем говорить про восстановление страны, когда у нас завтра не будет квалифицированной рабочей силы, когда все более-менее нормальные люди хотят слинять из Украины, потому что получают копеечные зарплаты, а потом, всю жизнь пропахав, получают копеечные пенсии, которых не хватает на то, чтобы лекарства купить или за коммуналку заплатить. И я уже не говорю про то, чтобы внукам конфеты купить», – негодует парламентарий.

Другой украинский депутат Верховной Рады Евгений Мураев подчеркивает, что бегут украинцы не только в страны ЕС, где их ждут, чтобы «разбавить с опасными выходцами из арабского мира, африканского мира», но и в Россию. Так, сотрудники крупнейшего машиностроительного завода «Азовмаш», расположенного в подконтрольном киевскому режиму Мариуполе, отправились на заработки в РФ целыми цехами. Одним из веских оснований для смены места жительства была не только заработная плата, но и безопасность: «Там за ними никто не бегал с гранатометом и в балаклаве, и они получали работу и уверенность в будущем», – констатировал Мураев.

Как сообщал «Новый День», по данным украинского Фонда гуманитарных стратегий, на заработках в Европе находятся около 10 миллионов украинцев-нелегалов. После введения «безвиза» граждане Украины оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии. Только за первые шесть месяцев текущего года в ФРГ открыто 65 тысяч производств в отношении трудовых мигрантов-нелегалов. Это на 5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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