В Ялте начали сносить конструкции на Приморском пляже

На Приморском пляже Ялты начался снос нестационарных торговых объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь под снос пойдут павильоны и киоски, договор аренды которых истек и не был перезаключен. Владельцы таких объектом должны были демонтировать их самостоятельно, но в большинстве своем проигнорировали это правило.

Поэтому демонтаж оплатит город, а потом взыщет потраченные деньги с владельцев киосков через суд.

Кроме того, под снос пойдут и конструкции для крепления теневых навесов, расположенные на втором ярусе пляжа, сообщили в мэрии.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 05.02.18

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