Недвижимость в Крыму будет окупаться десятки лет

Крым вошел в тройку российских регионов самыми дорогими домами. Правда, приобретающих подобную недвижимость с целью извлечения прибыли, ждет разочарование: регион оказался в конце списка по доходности аренды такого жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование провели аналитики портала недвижимости «Мир квартир». Сегмент элитного жилья, существенно искажающий статистику, в расчет не принимался. Для простоты эксперты предположили, что дом сдается в обычную долгосрочную аренду круглый год без перерывов. Не учитывались простои, расходы на ремонт, коммунальные платежи и налоги. Средние цены продажи и аренды дома были взяты из собственной аналитики портала. Взяв среднюю ставку аренды, специалисты рассчитали годовой доход собственника и сопоставили его с ценой дома, получив доходность недвижимости в процентном отношении и срок окупаемости в годах.

Оказалось, что выгоднее всего покупать дом под сдачу в Свердловской области, где доходность получилась 19,3%, а окупаемость – всего 5 лет. Меньше всего выгадают собственники коттеджей в республике Коми: там доходность составила всего 2,5%, зато окупаться такой дом будет целый 41 год.

Крым занимает третье место по средней цене дома – 13 млн 800 тысяч рублей (дороже только в Москве – почти 19 млн и Московской области – без малого 14,5 млн), но по другим показателям занял 60-е место: доходность аренды дома в РК составляет 3,7%, а окупаться такая недвижимость при стоимости аренды 42,5 тысячи рублей в месяц будет 27 лет.

В Севастополе среднестатистический дом стоит 9,4 млн рублей, а средняя величина аренды – 43,8 тыс рублей в месяц. Это делает доходность севастопольской недвижимости выше, чем крымской – 5,6%, срок окупаемости – 18 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.18

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