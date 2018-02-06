Финны намерены сотрудничать с Крымом в сфере туризма

Финляндия собирается сотрудничать с Крымом в сфере туризма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первая группа туристов из Суоми собирается на полуостров в середине марта. Организует туры общество дружбы «Финляндия – Россия». Первая группа планировалась небольшой. Но, по словам финской стороны, забронировали поездку уже десятки человек.

«Многие финны разного возраста и разных профессий хотят целыми семьями съездить в Крым. Это является доказательством того, что русский Крым имеет место в финских сердцах, – рассказал один из организаторов тура, правозащитник Йохан Бекман. – Еще в советское время финны ездили в Крым часто, это было очень популярное место среди финнов».

Некоторые граждане Финляндии высказали желание арендовать в Крыму жилье и задержаться на несколько месяцев.

Между тем, общество дружбы «Финляндия – Россия» планирует в течение 2018 года привезти в Крым несколько групп туристов и достичь с местными властями договоренности об открытии на полуострове финского центра. Кроме того, финны хотели бы наладить обмен студентами, а также развивать отношения с крымскими представителями финно-угорских народов.

На сегодняшний день в Крыму живут около 1 тысячи марийцев и более 1.% тысяч представителей народности мордва.

Отметим, Финляндия ввела санкции против России, но запрет на частные визиты на полуостров не предусмотрен.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.02.18

В Киеве собираются снести часовню УПЦ Московского патриархата. / Новые крымские ТЭС подключают к энергосистеме региона. / В Крым приедет делегация из Африки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»