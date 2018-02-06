В Крыму при столкновении грузовиков погибли два человека

На трассе Керчь – Феодосия лоб в лоб столкнулись КамАЗ и Freightline.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лобовая авария произошла накануне вечером в районе пгт Ленино. Один из грузовиков следовал пустой, второй – груженный. В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались от полученных телесных повреждений. Известно, что за рулём отечественного грузовика находился житель Крыма, в иномарке – житель Краснодарского края. Причины аварии устанавливает следствие.

В социальной сети одни водители отмечают, что, судя по повреждениям, большегрузы передвигались не на «детской» скорости, вторые добавляют – виной аварии могли стать ямы, а точнее выбоины на дорожном покрытии: «Там конкретно выбоины местами. Приходится брать левее – итог ты на встречке», – негодуют местные автолюбители.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 06.02.18

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