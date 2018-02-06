В Совмине Крыма решили взять «под крыло» молодежь, чтобы не ушла к оппозиционерам

В Совмине Крыма озаботились мнением молодежи о работе чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в правительстве решили создать консультативный орган, члены которого будут давать советы работникам Совмина.

Об этом рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Константин Аликин, обозначив задумку как проект по формированию молодежного актива республики.

«Необходимо учитывать, что молодые люди формируют свою точку зрения на основании полученной информации с привычных для них каналов коммуникаций – социальные сети, информационные интернет-ресурсы, Telegram-каналы. Молодые люди легче воспринимают информацию эмоционального и зрелищного характера, часто критически не анализируя ее источники и правдивость. Безусловно, этим пользуются политические и оппозиционные интересанты, задача которых настроить молодежь против действующей власти, сформировать выгодные для себя убеждения в молодежной среде и при необходимости использовать молодежь как бесплатный человеческий ресурс», – заявил Аликин.

По его словам, благодаря молодежному активу в Совмине получат простой и эффективный инструмент коммуникации для обмена информацией между чиновниками и молодежью, а молодые люди – возможность для самореализации и в перспективе – работу в органах власти.

Совещательный орган будет работать при поддержке министерства образования, науки и молодежи, на общественных началах. Внутри актива сформируют группы по разным направлениям деятельности. Среди уже утвержденных – спорт, внутренняя политика, экономика и инвестиции, медицина, культура и творчество, экология, архитектура и другие направления. Принимать в актив будут на конкурсной основе, претендентами могут стать крымчане в возрасте от 18 до 30 лет, граждане России. Структуру актива Аликин описал как пирамиду, руководить в которой будут так называемые кураторы по направлениям. Они должны будут получить рекомендации от профильных органов власти и пройти собеседование у вице-премьера Аллы Пашкуновой.

Еще одним плюсом для участия в проекте Совмина Аликин назвал перспективу стать членом молодежного правительства. Вице-премьер правительства Лариса Опанасюк напомнила о том, что подобные правительства уже были, в украинский период Крыма, и, по ее мнению, их некоторые участники «сейчас успешно работают в органах власти». Отметим, что среди бывших членов молодежного правительства – депутаты Госсовета республики Владислав Ганжара и Анна Рубель, занимавшие посты министра социальной политики и министра здравоохранения.

Между тем, привлекая молодежь к работе в органах власти, в Совмине не забывают и о действующих чиновниках. В 2018 году на дополнительное профессиональное образование госслужащих республики направят 10,4 миллионов рублей, всего планируют обучить 1 267 человек.

«Нужно отметить, что уже третий год мы проводим обучение и повышение квалификации государственных гражданских служащих, и сумма средств выделяемых на эти цели, увеличивается, как и количество госслужащих, проходящих переподготовку», – рассказала министр труда и социальной политики Елена Романовская, пояснив, что для обучения чиновников собираются соответствующие заявки от органов власти.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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