В Севастополе стали меньше строить: показатели просели на 20%

В Севастополе за год просели показатели по сдаче в эксплуатацию нового жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общая площадь введенных жилых помещений в 2017 году составила 174,3 тысячи квадратных метров. Что на 20% меньше, чем удалось сдать в эксплуатацию в 2016 году.

Застройщики, работающие в Севастополе, не раз критиковали местную власть за отсутствие в регионе некоторых федеральных программ по развитию строительства и нежелание самостоятельно развивать отрасль. Что, по их мнению, в дальнейшем может привести к скачку цен и дефициту жилья.

В соседнем регионе – в Крыму, по данным Росстата, наоборот удалось нарастить темп по вводу жилищных объектов. Общая площадь введенного жилья в республике в 2017 году составила 833,6 тысячи квадратных метров. В службе статистики заявили, что благодаря такому показателю Крым почти в три раза увеличил сдачу жилья в эксплуатацию, в сравнении с 2016 годом.

Тем не менее, в руководстве республики количество строящего жилья все равно считают недостаточным. По мнению экспертов, нехватка новостроек сказывается на подорожании жилья на вторичном рынке. А крымчане и жители других регионов России, из-за дефицита новых домов в Крыму, при покупке не всегда могут для себя подобрать подходящее по качеству и цене жилье.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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