На конкурсе по выбору главы Коктебеля получат предпочтения бывший пограничник и действующий чиновник

В администрации Феодосии назвали претендентов на пост главы администрации Коктебеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы подали семь человек, и только двое из них местные жители.

Напомним, предыдущий глава администрации Олег Содель был уволен в ноябре прошлого года по соглашению сторон. На объявленный в декабре конкурс документы подал лишь один желающий, из-за чего его пришлось перенести на следующий год.

Среди сегодняшних кандидатов – Максим Буров из Феодосии, Дмитрий Авдонин из Оренбургской области, Евгений Яременко и Олег Еременко из Москвы, Александр Ледовский из Волгограда, а также Андрей Логинов и Валентина Прохоренко из Коктебеля. В пресс-службе администрации Феодосии корреспонденту РИА «Новый День» не стали более подробно рассказывать о претендентах на пост руководителя Коктебеля, утверждая, что этим могут нарушить федеральный закон о персональных данных.

«Среди претендентов есть как совсем молодые ребята, так и люди предпенсионного возраста», – сообщили в администрации.

Отметим, что в публикациях СМИ житель Коктебеля Андрей Логинов упоминается как председатель местного совета ветеранов, некогда руководивший коктебельской пограничной заставой. А Валентина Прохоренко, по данным раздела администрации Феодосии на официальном сайте правительства Крыма, является исполняющей обязанности главы администрации Коктебеля.

Конкурс назначен на 7 февраля. Его результаты станут известны 9 февраля. Выбирать главу будет конкурсная комиссия, состоящая из представителей администрации и горсовета Феодосии.

Отметим, что накануне глава администрации Феодосии Сергей Фомич провел встречу с жителями Коктебеля, по итогам которой заявил, что общественность и чиновники пришли к единодушному мнению – руководить поселком должен местный житель.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 06.02.18

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