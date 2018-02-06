С размахом: в Судаке предприниматель организовал бизнес на 400 чужих квадратных метрах

В Судаке местный предприниматель обстоятельно подошел к организации своего дела на чужой земле.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Госкомрегистра Крыма, мужчина занял почти 400 квадратных метров муниципальной земли, прилегающей к городскому рынку, огородил территорию забором, построил двухэтажное здание с кафе и магазином.

Как рассказали РИА «Новый День» местные жители, бизнес процветал еще с украинских времен.

«Внеплановая выездная проверка проводилась на основании требования прокуратуры РК. Госземинспекторы установили, что субъект предпринимательской деятельности, не имея каких-либо законных оснований, самовольно занял прилегающую к местному рынку землю, огородив участок забором. По выявленным фактам юрлицо привлечено к админответственности в виде штрафа на сумму 105 тысяч рублей», – заявил глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов, добавив, что нарушитель признал незаконность своих действий и обязался устранить их в кратчайшие сроки.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 06.02.18

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