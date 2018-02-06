В Крыму активизируются ОРВИ

В крымских школах на карантин закрылись три класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения, который по сравнению с предыдущими неделями текущего года вырос в среднем на 15-20%. Так, на прошлой неделе в Крыму и Севастополе заразились респираторными инфекциями более 6 тысяч человек. Между тем, этот показатель на 20% ниже эпидемического порога.

«Учебный процесс приостановлен трех классах: в Керчи, Феодосии и Ленинском районе. Это мера, которая направлена на разобщение этих коллективов, чтобы не допустить осложнения ситуации. Остальные школы работают в штатном режиме», – сообщила РИА «Новый День» глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. В Роспотребнадзоре отмечают, что эпидемический процесс в республике обусловлен циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, в том числе вирусов парагриппа, риновирусов, аденовирусов и других. Также в единичных случаях отмечается и циркуляция вирусов гриппа А и B.

Напомним, что в конце 2016-го года из-за массового всплеска заболеваемости в Крыму на карантин закрылись большинство школ и детских садов, были отменены новогодние утренники.

По данным эпидемиологов в этом сезоне на полуострове будут циркулировать сразу три штамма вируса гриппа – Н1N1 «Мичиган», Н3N2 «Гонконг» и В «Брисбен».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.02.18

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