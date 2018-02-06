В Крыму больше недели искали морозостойкого пещерного тинейджера

17-летний житель Бахчисарайского района отправился в «бега» по крымским горам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодой человек ушел из дома 28 января, а спустя два дня в полицию обратилась бабушка подростка, которая сообщила о пропаже. По словам женщины, внук и раньше уходил из дома, но спустя какое-то время самостоятельно возвращался, поэтому она и не сразу пришла в полицию.

В поисках беглеца были задействованы сотрудники полиции, МЧС и других ведомств, а также местные жители. Несмотря на количество участников поисковой операции, беглеца удалось найти только 5 января. Скрывался тинейджер в окрестностях пещерного города Мангуп-Кале.

За время «путешествия» никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было. После профилактической беседы несовершеннолетний был возвращен домой, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Почему беглец покинул стены родного дома, в полиции не уточнили. Стоит отметить, что на прошлой неделе столбики термометров в Крыму опускались по ночам до отметки -10 градусов.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 06.02.18

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