От алиментов и к новой жене: украинец-нелегал трижды пытался пробраться в Крым

Крымские пограничники задержали 40-летнего украинца, пытавшегося трижды попасть на полуостров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первую попытку тайком сменить место жительства украинец предпринял ещё летом 2015 года: тогда его задержали пограничники в районе завода «Титан». Уже зимой 2016 года мужчина вновь отправился в Крым: для этого он перешёл по льду залив Сиваш, но и эта попытка не увенчались успехом. По решению Армянского городского суда нелегал был оштрафован на 2 тысячи рублей, после чего выдворен за пределы полуострова.

Понимая, что дорога в Крым ему в ближайшие годы закрыта, по возвращению домой, украинец обменял у своего знакомого из соседнего села на бутылку водки свидетельство о рождении, и, заплатив работнику паспортного стола в Херсонской области 600 гривен, через две недели получил на руки новый паспорт с чужими данными.

Несмотря на хитрость, нарушителя удалось разоблачить и в третий раз. По словам нелегала, главная причина желания покинуть родину и уехать в Крым заключалась в том, что он был злостным неплательщиком алиментов, поэтому официально через украинские пункты пропуска выезд из страны ему был закрыт. А на полуострове живет его новая гражданская жена, каждая поездка к которой превращалась в настоящее испытание.

Задержанный находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

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