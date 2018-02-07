«Устранить срезанием»: в Киеве «Родину-мать» лишат советских воспоминаний, наплевав на законы

В Киеве со стометрового монумента «Родина-мать» собираются срезать герб СССР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам директора украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, сам памятник сносить не будут, а только уберут со щита статуи советскую символику.

«Советский герб должен быть отстранен от общественного пространства или срезанием, или наложением. В Киеве остались еще, по крайней мере, несколько названий, которые касаются коммунистического прошлого и требуют переименования», – заявил Вятрович.

Отметим, ранее в министерство культуры Украины заявили, что герб СССР на монументе «Родина-мать» останется нетронутым, так как демонтаж нарушит действующее законодательство страны об охране культурного наследия, об авторском праве и смежных правах. Как сообщал «Новый День», украинский закон о декоммунизации запрещает использование и пропаганду символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, в частности герба СССР. При этом запрет не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления в силу закона.

Монумент «Родина-мать» создан в 70-80 годы прошлого столетия и находится под госохраной, но, по всей видимости, и это не повод для современного Киева, чтобы оставить скульптуру в покое.

В рамках «декоммунизации» на Украине снесли практически все памятники Ленину, зачастую в демонтаже принимают участие националисты и радикально настроенные граждане.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.02.18

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