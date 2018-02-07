Где я могу получить свою долю: крымчанин потребовал наследство еврейской бабушки столетней давности

Крымчанин попытался получить земельный участок по документам столетней давности.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Госкомрегистра Крыма, мужчина предоставил в ведомство бумаги 1919 года на право собственности на землю в Старом Крыму, утверждая, что это наследство, доставшееся ему от гражданки Израиля. По его словам, женщина покинула полуостров после оккупации немецко-фашистскими захватчиками.

Наследник не уточнил, почему так долго ждал, однако попросил сотрудников Госкомрегистра Крыма подтвердить законность его прав.

«Такие обращения в Госкомрегистр хоть и редко, но бывают. В архивах комитета хранится множество старинных документов. Но стоит учитывать и тот факт, что с момента вступления гражданки в право собственности по актовой бумаге прошло почти столетие. Наши специалисты проверили архивы, принадлежащие ранее регистрационной службе в украинский период, однако ничего, что бы помогло идентифицировать участок, не нашлось. При этом самой бумаги, к сожалению, будет недостаточно для регистрации права собственности», – заявил глава ведомства Александр Спиридонов.

Старый Крым, Оксана Мурзина

Старый Крым. Другие новости 07.02.18

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