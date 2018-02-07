В Севастополе решили «одаривать» жильем всех приезжих чиновников. Эксперт: Это преступление

В правительстве Севастополя задумали обеспечить приезжих чиновников собственным жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого госслужащим будут предоставлять единовременную субсидию.

Инициатор нововведения – губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, внесший на рассмотрение в Заксобрание проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты города Севастополя». Документ дополняет существующую редакцию закона о госслужбе новым пунктом, в котором говорится, что субсидия будет предоставляться «в порядке и на условиях, устанавливаемых правительством Севастополя».

Учитывая, что субсидии, вероятно, будут предоставляться из бюджета города, тема покупки жилья для материковых чиновников вызвала широкое обсуждение в социальных сетях и острую реакцию со стороны общественности Севастополя.

«От людей, которые работают, например, на телеканале «ИКС», я услышала, что приезжие руководители – в ГАУ или в ГУПах, помимо зарплаты получают очень большие, чуть ли не 200%-ные надбавки, которые, естественно, позволят им спокойно взять эту субсидию на льготных условиях из нашего городского бюджета и приобрести в Севастополе жилье. Но это совсем не значит, что они будут здесь жить и работать на благо города. Скорее всего, это будет их курортная квартира», – озвучила свое мнение корреспонденту РИА «Новый День» соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

По ее словам, спонсировать покупку жилья для приезжих чиновников из бюджета, средства которого могут быть направлены на улучшение жизни севастопольцев, можно будет считать преступлением. Ольга Дронова напомнила, что большинство прибывших на работу в Севастополь чиновников занимают руководящие должности, и «их содержание уже обходится дорого, потому что все они арендуют жилье и это им компенсируется».

«Депутаты Заксобрания все-таки севастопольцы и пришли в Заксобрание защищать интересы, прежде всего, горожан. Поэтому очень сильно надеюсь, что этот законопроект будет отклонен и не принят», – заключила Дронова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.02.18

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