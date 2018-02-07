Симферополь хотят избавить от пробок запретом на парковку и переносом остановок

В администрации Симферополя прислушались к рекомендациям министерства транспорта Крыма, выполнение которых позволит снизить заторы на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники одобрили перенос нескольких остановок, утвердив решение на заседании муниципальной комиссии по безопасности дорожного движения.

«В ходе заседания члены комиссии поддержали перенос остановки общественного транспорта «Военторг» с бульвара Ленина за перекресток на улицу Карла Маркса. Также в целях повышения пропускной способности улиц будут перенесены остановки: «Привоз» за перекресток с улицей Никанорова, «Центральный универмаг» к магазину «Книги» по улице Севастопольской», – цитирует пресс-служба администрации Симферополя замглавы Сергея Круцюка.

Среди других нововведений – установка знаков, запрещающих левый поворот с улицы Гагарина на улицу Железнодорожную, и запрещающих остановку и стоянку автомобилей на улице Гагарина. Кроме того, на светофоре у перекрестка улицы Гагарина с улицей Семашко будет установлена дополнительная секция – стрелка «движение прямо», в направлении железнодорожного вокзала.

«Также на данном участке будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена» на расстоянии 50 метров до и после перекрестка», – сообщили в администрации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.02.18

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