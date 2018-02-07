Крымского футболиста пригласили в национальную сборную России

Крымский футболист получил приглашение в одну из юношеских национальных сборных России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спортсмен уже отправился на сборы.

Крымчанин – воспитанник евпаторийской детской школы, выступающий в детско-юношеской лиге республики. Он стал первым жителем Крыма, получившим приглашение в национальную сборную России за все время существования Крымского футбольного союза (КФС).

«Хочу сказать спасибо тренерам, которые подготовили юного футболиста. Я думаю, вы о нем еще услышите», – заявил глава КФС Юрий Ветоха.

При этом он посетовал, что крымский футбол переживает не лучшие времена из-за последствий влияния политики на развитие спорта: «Нас не видят, нас слышат, но не до конца понимают», – убежден Ветоха.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных под эгидой Российского футбольного союза (РФС). До этого крымские клубы стали участниками второго дивизиона чемпионата России, что опротестовала Федерация футбола Украины. Тем не менее, в 2015 году при содействии УЕФА был создан КФС – союз со специальным статусом. Его учредителями стали общественные организации «Республиканская Федерация футбола Крыма» и «Федерация футбола Севастополя». Первый сезон чемпионата Крыма начался в августе 2015 года, его финансировали за счет резервного фонда министерства спорта России и частично – за счет средств УЕФА.

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