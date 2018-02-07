«Крымэнерго» заплатит 2 миллиона за ожидания абонентов

«Крымэнерго» наказали за недобросовестную работу с потребителями.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в частности, нарушения заключались в несоблюдении сроков согласования проектной документации, а также сроков исполнения договора по технологическому подключению к электрическим сетям.

Теперь предприятие заплатит штраф в 1 миллион 900 тысяч рублей.

В конце прошлого года «Крымэнерго» уже попадалось на несвоевременном выполнении обязательств и было оштрафовано на 600 тысяч рублей. Двое крымчан из разных районов полуострова в течение полугода с момента заключения договора с энергетиками так и не смогли дождаться подключения к электросетям.

Симферополь, Февраль, Оксана Мурзина

Симферополь, Февраль. Другие новости 07.02.18

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