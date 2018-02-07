Свидетельство каннибализма в Крыму хотят продать за миллион рублей

Аукционный дом «Литфонд» собирается продать письмо поэта Максимилиана Волошина о каннибализме в Крыму за 1 миллион рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», письмо было адресовано литературному критику Евдокии Никитиной.

«Тут мы живем на самом дне (...) и можно воочию видеть и переживать то, что относится к самым мрачным эпохам XIV века и «Черною Смертию» голодали... На улицах умирающие и трупы, человеческое мясо на рынках, трупы с обрезанным с костей мясом в пригородных оврагах: вся картина средневекового бедствия во всей своей простоте и ужасе. Мне бы очень хотелось видеть их и почувствовать вкус и запах литературной жизни, от которой я отрезан так давно. Сюда не доходят ни книги, ни журналы, ни альманахи. Полная изоляция как в воздушном колоколе, где видишь только кусок морского дна, иль человеческие кости. Для выработки правильного религиозно-философского мировоззрения – это очень хорошая позиция, но в слабости хочется форм жизни несколько более разнообразных и легкомысленных.

Примите мою глубокую благодарность и готовность быть Вам полезным в Ваших литературных предприятиях, если моя помощь может понадобиться», – говорится в тексте письма размещенном на сайте «Литфонда». Организаторы аукциона отмечают, что послание обладает как коллекционной, так и исторической ценностью музейного уровня. Торги состоятся 15 февраля.

О голоде в Крыму писали и другие известные личности. Так, видный советский ученый-биохимик Вацлав Кретович описывал случаи людоедства в Симферополе: «Это были годы страшного голода в Крыму – даже были случаи людоедства. Я помню, что в местной газете было сообщение о том, что в Симферополе был установлен факт торговли пирожками из человеческого мяса. Я своими глазами видел, как женщина ела сырое мясо дельфина. Люди умирали от голода прямо на улицах. Когда я шёл утром в школу, то встречал телегу, в которой везли трупы людей, умерших от голода прямо на улице. Их везли на братское кладбище», – вспоминал Кретович.

Отметим, что голод 1921-1922 годов для Крыма оказался катастрофой: в некоторых городах численность жителей упала на 50%, а многие деревни горного Крыма вымерли полностью.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 07.02.18

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