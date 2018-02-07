По числу туристов Сочи в 2017 году значительно опередил Крым

Сочи попал в «тройку» самых любимых туристических городов у россиян, приняв в 2017-м году больше туристов, чем весь Крым вместе взятый. Из крымских городов в ТОП-20 вошел только Севастополь, оказавшийся в самом низу рейтинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным аналитического агентства Турстат, столицу Зимней Олимпиады 2014-го года в прошлом году посетили более 6 миллионов туристов. Напомним, что результат Крыма по официальной статистике – 5 миллионов 395 тысяч человек.

Первенство у Москвы – более 21 миллиона человек, среди которых 5 миллионов – иностранцы. На втором месте – Санкт-Петербург с результатом 7,5 миллионов гостей, из которых почти 4 миллиона – граждане других государств.

Севастополь оказался лишь на 18-м месте ( 400 тысяч человек), пропустив вперед даже Новороссийск (700 тысяч туристов).

Между тем, по данным севастопольских властей, город-герой только на День Победы и на День Военно-Морского флота в 2017-м году посетили свыше 350 тысяч человек.

В Турстате отмечают, что составляли рейтинг по результатам анализа туризма в городах России в 2017 году. Как считали в Севастополе – не известно.

«В рейтинг не вошли города-курорты Анапа, Геленджик и Ялта, в каждом из которых ежегодно отдыхает более 1 миллиона туристов», – подчеркнули авторы исследования, не уточнив, чем эти города отличаются от курортного Сочи.

Севастополь, Оксана Мурзина

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