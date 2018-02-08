В ЕС заявили о вероятности войны с Россией

Напряженность в Европе усиливается, вероятность начала войны с Россией растет. Об этом заявлено в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главными факторами риска называются несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и рост напряжения вокруг военных учений. При этом эксперты отмечают, что столкновения могут начаться непреднамеренно: к войне могут привести просчеты и непонимание.

Для деэскалации напряженности между Россией и Западом огромным камнем преткновения стал конфликт на Украине: «Решение США предоставить Украине смертоносное оружие, вероятно, укрепит нынешний тупик», – цитирует доклад Express.co.uk.

Отмечается и конфликт интересов в самом Евросоюзе: «Некоторые государства-члены ЕС все более скептически относятся к дальнейшей интеграции ЕС с Венгрией и Польшей, которые находятся в прямой конфронтации с Брюсселем, – отмечается в докладе. – Германия все чаше устраняется от дебатов из-за внутренних противоречий».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.02.18

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