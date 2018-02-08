ФСБ сорвала поставку украинского каннабиса в Крым

Крымские пограничники задержали украинского наркодилера, следовавшего на сделку в Симферополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30-летний мужчина прибыл на белом автомобиле Mercedes в пункт пропуска «Джанкой» поздней ночью. Здесь его уже поджидали сотрудники пограничной службы, которым доложили о контрабандисте. Тайник – контейнер из пластика – был прикреплен к днищу машины. В тайнике находились два свертка с каннабисом, обмотанные изолентой, общим весом более 600 граммов.

Известно, что наркотики житель Геническа вез в Симферополь для продажи местным наркодилерам. В настоящее время иностранец задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 08.02.18

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