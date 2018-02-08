Севастопольский военный собрал с подчиненных миллион рублей «оброка»

В Севастополе начальник квартирно-эксплуатационной службы вымогал деньги у подчиненных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, в декабре 2017 года военнослужащий потребовал от подчиненных передать ему в принудительном порядке часть премии по итогам года. В результате он собрал со своих работников 1 миллион 20 тысяч рублей.

В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе. Он обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий». Военнослужащему грозит 10 лет тюрьмы, сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 08.02.18

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