МВФ – Украине: Не перестанете врать – не получите денег

Сотрудничества Международного валютного фонда (МВФ) и Украины оказалась под большим вопросом. Об этом заявил эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа финансирования «Незалежной» находится на грани срыва, так как и у ЕС,и у МВФ возникли серьезные сомнения на счет того, что киевский режим сможет выполнить свои обязательства.

«Первый причина – это создание антикоррупционного суда. По-настоящему независимого. Президент Порошенко очень потерял в уважении западных коллег из-за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что и указала и Венецианская комиссия, – сообщил эксперт. – Вторая – цены на газ. На Украине до сих пор действуют разные тарифы на газ для населения и промышленных предприятий. Пока существует неравенство цен, оно всегда будет использоваться в коррупционных схемах».

По словам Аслунда, ударила по репутации Киева и появившаяся в СМИ информация о том, что Всемирный банк якобы собирается уволить руководителя МВФ на Украине за критические высказывания о создании антикоррупционного суда в «Незалежной».

«Единственный адекватный способ для Украины решить ситуацию – это выполнить требования МВФ и главное – не врать МВФ. Сейчас действительно очень мало доверия к Украине», – цитируют украинские СМИ американского эксперта.

Как сообщал «Новый День», ранее во Всемирном банке заявили: если Украина примет законопроект об антикоррупционном суде в его сегодняшней редакции, то Киев не увидит кредита на 800 миллионов долларов. А ЕС отказался перечислить «Незалежной» 600 млн евро, пока та не выполнит все без исключения пункты экономического соглашения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.02.18

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