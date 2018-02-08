В Севастополе у троллейбуса на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Севастополе троллейбус, полный пассажиров, потерял на ходу заднее колесо. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Суворова. Колеса лишился городской троллейбус №7. Пассажиры общественного транспорта сообщили о дорожном происшествии в социальной сети. По словам горожан, в происшествии никто не пострадал, но понервничать пришлось: «Ребенок не на шутку испугался. Люди, которые проверяют эти машины перед выездом, хорошо просматривайте колеса – это не шутки», – написала одна из пассажирок.

Комментаторы из числа местных жителей добавляют: «С такими дорогами удивительно, что только одно».

Фото группы VK «Автопартнёр Крым»

Севастополь, Анастасия Зук

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