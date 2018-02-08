Депутат: Крым прорвал информационную блокаду Германии

Взаимодействие с иностранными политиками на уровне народной дипломатии позволило прорвать информационную блокаду в Германии и донести до ее жителей правду о Крымской весне. Об этом заявил депутат Госсовета республики, председатель Национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат убежден, что подобных результатов удалось добиться при помощи визитов немецких парламентариев в Крым.

«Опросы граждан в Германии изменились в качественном отношении. Если раньше в опросах о том, как жители Германии оценивают отношения с Россией и «крымские события», одобрявших политику России было 10%, то затем стало 20%, потом 40%. Это кропотливый труд, и я думаю, что мы на правильном пути. Другого варианта, к сожалению, пока нет», – сказал Гемпель.

По его словам, главная задача народной дипломатии – постепенно изменить мировоззрение жителей стран ЕС и их мнение касательно событий, благодаря которым Крым воссоединился с Россией. Он напомнил, что Крым с 2014 года с визитами посещали общественники, и уже после них – с делегациями стали прибывать депутаты, которые имеют свою аудиторию и избирателей, и, находясь близко к правящей элите, имеют возможность влиять на принимаемые решения. При этом Гемпель признал, что такая работа все равно не способна в ближайшее время изменить официальную позицию стран ЕС по отношению к Крыму.

«На мой взгляд, сиюминутных, быстрых результатов от подобных встреч ожидать, наверное, не приходится. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день официальная дипломатия, к сожалению, не достигает тех целей, которые стоят перед нашими государствами. Поэтому на первый план и вышла народная дипломатия», – пояснил Гемпель.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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