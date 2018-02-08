В Крыму появится улица, названная в честь погибшего в Сирии летчика

В Крыму увековечат погибшего в Сирии пилота, Героя России Романа Филипова. Планируется, что такая улица появится в поселке Мирное (Симферопольский район).

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» председатель Симферопольского районного совета Михаил Макеев, граждане льготных категорий получили большое количество земельных участков в поселке Мирное. Сейчас там активно ведется строительство и обустройство территории, и как следствие – появится много новых улиц.

«Этот вопрос обсуждался депутатским корпусом Мирновского сельского поселения по инициативе Русской общины Крыма. Решили в ближайшее время, когда будут присваиваться официальные наименования новым улицам, одну из них в первую очередь назвать именем Героя России Романа Филипова», – сообщил РИА «Новый День» Макеев.

Он подчеркнул, что инициатива не связана с какой-либо территориальной привязкой Филипова к Крыму, а причиной назвать в его честь улицу стало желание увековечить память о Герое России.

Отметим, что спустя несколько часов после гибели пилота появились слухи, что Роман Филипов – крымчанин, а глава администрации Симферополя Игорь Лукашев в комментарии СМИ заявил, что власти столицы республики готовы рассмотреть возможность назвать в его честь улицу или площадь после получения официального подтверждения от министерства обороны России. Однако впоследствии выяснилось, что Филипов родом из Воронежа.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

Симферопольский район. Другие новости 08.02.18

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