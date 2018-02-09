Транспорт в Ялте «загонят» на крышу

На крыше центрального рынка Ялты собираются организовать парковку для автотранспорта. Соответствующий проект рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета РК. «Ялта и Южный берег Крыма все еще остаются проблемным вопросом в летний период, поскольку именно тогда транспортная доступность городов оставляет желать лучшего, – заявил глава республики Сергей Аксенов. – В этой связи вице-премьер Владимир Серов совместно с ялтинской администрацией занимаются разработкой схемы ликвидации пробок в городе».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , центральный рынок расположен на одной из основных и самых загруженных магистралей города – улице Киевской. Поэтому решить вопрос с парковкой, не мешающей движению автотранспорта, просто необходимо. Однако представленный проект оказался слишком «сырым»: «Необходимо согласовать и отработать данный проект с ГИБДД – насколько он впишется в общую транспортную структуру города», – прокомментировал предложение Сергей Аксенов, подчеркнув необходимость реконструкции центрального рынка.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 09.02.18

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