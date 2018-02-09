В Крыму дядя не заметил исчезновения маленькой племянницы

В лесу Белогорского района потерялась 4-хлетняя крымчанка.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, днем ребенок пошел гулять вместе с дядей, который не заметил исчезновения девочки.

В течение нескольких часов родители безуспешно пытались найти дочь, однако с наступлением темноты обратились за помощью в полицию.

Правоохранителям повезло больше. Местный участковый обнаружил ребенка через час на окраине леса недалеко от села.

«Никаких противоправных действий в отношении малышки за время ее нахождения вне дома совершено не было», – отмечается в сообщении ведомства

Как уже сообщал «Новый День», в конце декабря в Саках шестилетний мальчик, оставленный бабушкой на детской площадке у дома, протопал несколько километров, пока его не заметили на автотрассе случайные прохожие.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 09.02.18

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