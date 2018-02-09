Крымчанка может сесть в тюрьму за продажу кроссовок

В крымской столице задержали 29-летнюю бизнесвумен.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе южной транспортной прокуратуры, местная предпринимательница продавала поддельную обувь под видом продукции известных мировых брендов «Adidas», «Reebok», «Nike». При этом, согласно заключению экспертов, предлагаемый женщиной товар не соответствовал качеству оригинальной продукции.

По оценке специалистов, правообладателям был причинен материальный ущерб на сумму более 3,9 миллионов рублей.

В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб).

Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Материалы дела направлены мировому судье судебного участка №12 Киевского судебного района Симферополя для рассмотрения по существу.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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