В Коктебеле появился новый глава

В Коктебеле и Щебетовке назначили новых глав администраций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главой Коктебеля стала Валентина Прохоренко. В конкурсе принимали участие шесть кандидатов. Прохоренко выбилась в лидеры с большим отрывом от своих конкурентов: «Она знакома с проблематикой региона, так как раньше исполняла обязанности главы администрации», – заверили в пресс-службе Феодосии.

Руководить Щебетовкой будет Игорь Иванов. Ранее он исполнял обязанности главы в администрации поселка.

Как сообщал «Новый День», конкурс был назначен на 7 февраля. Новых руководителей выбирали члены конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации и горсовета Феодосии.

Отметим, что накануне глава администрации Феодосии Сергей Фомич провел встречу с жителями Коктебеля, по итогам которой заявил, что общественность и чиновники пришли к единодушному мнению – руководить поселком должен местный житель.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 09.02.18

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