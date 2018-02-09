В Коктебеле появился новый глава

В Коктебеле и Щебетовке назначили новых глав администраций.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», главой Коктебеля стала Валентина Прохоренко. В конкурсе принимали участие шесть кандидатов. Прохоренко выбилась в лидеры с большим отрывом от своих конкурентов: «Она знакома с проблематикой региона, так как раньше исполняла обязанности главы администрации», – заверили в пресс-службе Феодосии.
Руководить Щебетовкой будет Игорь Иванов. Ранее он исполнял обязанности главы в администрации поселка.
Как сообщал «Новый День», конкурс был назначен на 7 февраля. Новых руководителей выбирали члены конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации и горсовета Феодосии.
Отметим, что накануне глава администрации Феодосии Сергей Фомич провел встречу с жителями Коктебеля, по итогам которой заявил, что общественность и чиновники пришли к единодушному мнению – руководить поселком должен местный житель.
Феодосия, Анастасия Зук
Феодосия. Другие новости 09.02.18
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