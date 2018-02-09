В Севастополе не нашли виновных в смерти ребенка в больнице, родители идут в суд

Родители умершего в севастопольской больнице ребенка решили подать в суд на департамент здравоохранения города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло еще в январе 2016 года, на происшествие отреагировал Следственный комитет, возбудив уголовное дело. Однако виновные до сих пор не установлены, что и послужило причиной для родителей подать иск в отношении департамента здравоохранения.

По данным Следкома, 8-летний мальчик умер из-за отека мозга, хотя медики утверждали, что причиной гибели стало кровотечение в легких. До момента гибели ребенок больше месяца находился под присмотром разных врачей, которые так и не смогли установить причину его болезни. Понимая, что врачи в Севастополе ребенку помочь не в силах, родители настаивали на том, чтобы перевести мальчика в клинику другого региона, но чиновники и медики с этим решением не спешили. Все это время отец самостоятельно отправлял биоматериалы в частные клиники, расположенные на материке, чтобы по результатам проведенных анализов понять, что происходит с его сыном. За свои деньги покупал лекарства, которых почему-то не находилось в медучреждениях Севастополя. В конечном итоге семья получила одобрение транспортировать сына в другую клинику, но документ был подписан слишком поздно – ребенок умер, так и не дождавшись нужного лечения.

«Следствие по уголовному делу, которое было открыто по факту смерти мальчика, за два года зашло в тупик. Связан этот тупик с тем, что следователь не может сделать никакого вывода о виновности или невиновности врачей, системы в целом», – пояснила корреспонденту РИА «Новый День» руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

По ее словам, экспертиза позволила бы установить обстоятельства смерти ребенка, но ее постоянно переносят, о чем уведомляют отца ребенка.

«Иск подан отцом в рамках гражданского дела, с той правовой позиции, что все мы является потребителями медицинских услуг. Если медицинская услуга была оказана некачественно, то лицо, которое пострадала от этого, имеет право требовать компенсацию», – рассказала Елена Голубева.

Руководитель организации отметила, что отец ребенка за все время расследования написал десятки обращений в различные инстанции, но это не помогло ускорить следствие и установить виновных. Голубева обратила внимание на то, что со стороны городских омбудсменов – уполномоченного по правам ребенка Марины Песчанской и уполномоченного по правам человека Павла Буцая – отцу не была оказана ни психологическая помощь, ни юридическая. При том, что у обоих есть штат юристов и миллионные бюджеты. Добиваться справедливости семья мальчика будет в суде при помощи юристов организации «Севастопольские мамы».

По словам Елены Голубевой, в ближайшее время будет подан еще один иск, связанный с некачественной медицинской помощью. Речь идет о случае, произошедшем в роддоме Севастополя, сотрудники которого не стали делать роженице кесарево сечение, а отправили на естественные роды. Плод оказался крупным, ребенка выдавливали из живота руками, роженице сломали три ребра, а ребенку – вывернули шею.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.02.18

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