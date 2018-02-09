Крым засыплет мокрым снегом

В воскресенье в Крыму будет холодно, мокро и ветрено.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, окончание недели на полуострове совпадет с приходом средиземноморского циклона.

«11 и 12 февраля в Крыму ожидаются сильные дожди, 12-го с мокрым снегом, в горах снег, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с порывами до 25 м/с», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Крыму заметно похолодает. По прогнозам крымских синоптиков, температура воздуха 11 февраля существенно не изменится, а 12 февраля понизится и составит ночью и днем +1°С.…+6°С, в горах столбик термометра может опуститься до минусовых отметок. На следующей неделе местами небольшой снег, ночью 0°С …-5°С, днем 0°С …+5°С.

При этом среднемесячная температура воздуха на территории Крыма в феврале ожидается на 1°С выше средних многолетних значений.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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