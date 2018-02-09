В Крыму повысят надежность энергоснабжения населения

Сакская электростанция получит новые газовые турбины. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящий момент мощность данной электростанции составляет 30 мегаватт. В ближайшее время Сакская ТЭЦ получит четыре газотурбинных агрегата ГТА-25 общей мощностью 90 мегаватт, оснащенных промышленными двигателями ПС-90ГП-25.

Отметим, агрегат ГТА-25 предназначен для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Он эффективно утилизирует попутный нефтяной газ, который, так же как и природный, может использоваться в качестве топлива. «Двигатель ПС-90ГП-25 разработан на базе семейства высокоэффективных авиационных двигателей. Силовые агрегаты такого типа успешно используются для механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов в составе газотурбинных электростанций», – сообщили в пресс-службе Ростеха.

Как сообщал «Новый День», по прогнозам энергетиков, в этом году Крым самостоятельно сможет обеспечивать себя электроэнергией, хотя в 2017 году 70% дефицит генерирующих мощностей на территории полуострова покрывался за счет электроэнергии Кубани.

Саки, Анастасия Зук

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