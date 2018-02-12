В Крыму предупредили о резком подъеме рек

В Крыму предупреждают о резком поднятии уровня воды в реках.

Как уже сообщал «Новый День», на полуостров пришел средиземноморский циклон.

Сегодня, 12 февраля, в центральных и южных регионах Крыма ожидаются обильные осадки. Так, в Симферополе прогнозируется ливень, переходящий в снег. На ЮБК возможны очень сильные осадки.

В связи с этим на отдельных реках Крыма уровень воды может поняться на 0,5 – 1 метр. В ГУ МЧС РФ по РК напоминают, что в это время опасно находиться возле устья рек и подходить близко к воде.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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