Крымчанин пытался умыкнуть 13 тысяч креветок

Крымские пограничники задержали браконьера, занимавшегося выловом черноморских креветок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанин «охотился» с катера у берегов Керчи. Мужчина решил спрятать улов у берега, чтобы вернуться к месту базирования судна «налегке», а после прийти обратно и забрать свою добычу.

Но когда браконьер подыскивал место для укрытия мешков с креветкой, его катер попал в поле зрения пограничников, осуществляющих рейд по побережью. Требование пограничников остановиться и причалить к берегу мужчина проигнорировал, и, выбросив в море мешки с уловом, покинул место преступления. Но скрыться ему не удалось, на причале браконьера уже поджидали.

Известно, что крымчанин выловил около 13 тысяч штук креветки, общей массой свыше 28 килограммов. Весь улов был выпущен в естественную среду обитания.

В отношении любителя морепродуктов составлены материалы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов», «Нарушение пограничного режима», а также «Неповиновение законному требованию».

По решению суда браконьеру избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток, а также крупный штраф, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 12.02.18

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